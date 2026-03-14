Atelier de conversation Bibliothèque Médiathèque Thiviers

Atelier de conversation

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Pour vous permettre de progresser en français (pour les étranger·ère·s), ateliers de conversation pour pratiquer votre français à l’oral. .

Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de conversation

L’événement Atelier de conversation Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère