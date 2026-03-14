Atelier de conversation Bibliothèque Médiathèque Thiviers
Atelier de conversation Bibliothèque Médiathèque Thiviers jeudi 16 avril 2026.
Atelier de conversation
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Pour vous permettre de progresser en français (pour les étranger·ère·s), ateliers de conversation pour pratiquer votre français à l’oral. .
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
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English : Atelier de conversation
L’événement Atelier de conversation Thiviers a été mis à jour le 2026-03-11 par Isle-Auvézère