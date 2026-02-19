Atelier de Conversations Sarlat-la-Canéda

Atelier de Conversations

Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Ateliers de conversation à la Médiathèque de Sarlat pratiquer une langue, rencontrer les autres.

De mars à juin 2026, la Médiathèque de Sarlat propose une nouvelle série d’ateliers de conversation en anglais, espagnol et Français Langue Étrangère (FLE), les samedis à 15 h 30. Animés par des bénévoles, ces ateliers sont conçus comme des espaces de pratique vivante, dans une ambiance propice à l’échange.

Ces ateliers sont différents des cours de langue. Ils sont des temps de conversation guidée, réservés à des participants disposant d’un niveau suffisant pour suivre et participer à un échange simple.

Le calendrier des séances (de mars à juin 2026)

* Anglais 7 mars, 28 mars, 2 mai, 6 juin

* Espagnol 14 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin

* FLE (Français Langue Étrangère) 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin .

Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66 mediatheque.sarlat@ccspn.fr

