Atelier de Cosmétique Naturelle Montbéliard
18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 19:30:00
fin : 2026-05-19 21:30:00
Date(s) :
2026-02-03 2026-03-10 2026-04-28 2026-05-19 2026-06-16
Offrez-vous un moment de bien-être et de créativité tout
au long de l’année ! Confectionnez vos propres cosmétiques
naturels personnalisés, respectueux de votre peau et de
l’environnement. Des séances alliant cocooning et instants
glamour. Vous repartirez avec vos créations, des recettes
simples à refaire et des conseils personnalisés.
Accessible à tous sans prérequis nécessaire
Matériel fourni. Les ingrédients sont naturels et bio.
Inscription Info Jeunes Montbéliard
Possibilité d’abonnement annuel 350€ .
18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 20 19
English : Atelier de Cosmétique Naturelle
L’événement Atelier de Cosmétique Naturelle Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD