Atelier de Cosmétique Naturelle Montbéliard

Atelier de Cosmétique Naturelle

18 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 19:30:00

fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :

2026-02-03 2026-03-10 2026-04-28 2026-05-19 2026-06-16

Offrez-vous un moment de bien-être et de créativité tout

au long de l’année ! Confectionnez vos propres cosmétiques

naturels personnalisés, respectueux de votre peau et de

l’environnement. Des séances alliant cocooning et instants

glamour. Vous repartirez avec vos créations, des recettes

simples à refaire et des conseils personnalisés.

Accessible à tous sans prérequis nécessaire

Matériel fourni. Les ingrédients sont naturels et bio.

Inscription Info Jeunes Montbéliard

Possibilité d’abonnement annuel 350€ .

18 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 20 19

