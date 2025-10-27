Atelier de Couture Jaligny-sur-Besbre
Atelier de Couture Jaligny-sur-Besbre lundi 27 octobre 2025.
Atelier de Couture
Centre Social à Jaligny Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-27 15:30:00
fin : 2025-12-29 19:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Ateliers d’échanges et d’entraide entre couturières et couturiers tous niveaux.
.
Centre Social à Jaligny Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
Workshops for seamstresses and seamstresses of all levels to exchange ideas and help each other.
German :
Workshops zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung von Näherinnen und Nähern aller Niveaustufen.
Italiano :
Workshop per sarte e cucitrici di tutti i livelli per scambiarsi idee e aiutarsi a vicenda.
Espanol :
Talleres para costureras y costureros de todos los niveles para intercambiar ideas y ayudarse mutuamente.
L’événement Atelier de Couture Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire