Atelier de Couture Jaligny-sur-Besbre lundi 27 octobre 2025.

Centre Social à Jaligny Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : Lundi 2025-10-27 15:30:00

fin : 2025-12-29 19:00:00

2025-10-27

Ateliers d’échanges et d’entraide entre couturières et couturiers tous niveaux.

Centre Social à Jaligny Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

Workshops for seamstresses and seamstresses of all levels to exchange ideas and help each other.

German :

Workshops zum Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung von Näherinnen und Nähern aller Niveaustufen.

Italiano :

Workshop per sarte e cucitrici di tutti i livelli per scambiarsi idee e aiutarsi a vicenda.

Espanol :

Talleres para costureras y costureros de todos los niveles para intercambiar ideas y ayudarse mutuamente.

