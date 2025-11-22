Atelier de couture Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
2025-11-22
Confectionnez vous-même votre couvre-livre, pour habiller tous vos romans. Atelier pour adultes, animé par l’association Des Muses et des Mugs, sur inscription. N’hésitez pas à venir avec votre propre machine à coudre. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
