Atelier de couture Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier de couture

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Confectionnez vous-même votre couvre-livre, pour habiller tous vos romans. Atelier pour adultes, animé par l’association Des Muses et des Mugs, sur inscription. N’hésitez pas à venir avec votre propre machine à coudre. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Atelier de couture

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de couture Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles