Atelier de créatif autour de lectures Mercuès
Atelier de créatif autour de lectures Mercuès mardi 21 avril 2026.
Mercuès
Atelier de créatif autour de lectures
188 Rue du Jardinier Mercuès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22
Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances
Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances.
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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07
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English :
Animation and workshop around Spring-themed readings during the vacations
L’événement Atelier de créatif autour de lectures Mercuès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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