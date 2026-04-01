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Atelier de créatif autour de lectures Mercuès

Atelier de créatif autour de lectures Mercuès

Atelier de créatif autour de lectures Mercuès mardi 21 avril 2026.

Adresse : 188 Rue du Jardinier

Ville : 46090 Mercuès

Département : Lot

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Mercuès

Atelier de créatif autour de lectures

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-21 2026-04-22

Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances

Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances.

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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07 

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English :

Animation and workshop around Spring-themed readings during the vacations

L’événement Atelier de créatif autour de lectures Mercuès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot

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