Mercuès

Atelier de créatif autour de lectures

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-22

Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances

Animation et atelier autour de lectures ayant pour thème le Printemps pendant les vacances.

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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 07

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English :

Animation and workshop around Spring-themed readings during the vacations

L’événement Atelier de créatif autour de lectures Mercuès a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot