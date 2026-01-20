Atelier de création à 4 mains bouteille sensorielle Salle Evolu’son Peyrins

Atelier de création à 4 mains bouteille sensorielle

Salle Evolu'son Place du Champ de Mars Peyrins Drôme

2026-02-11 09:30:00

2026-02-11 11:30:00

2026-02-11 2026-02-18

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant, petit-enfant, neveu/nièce,… autour d’un atelier création.

Salle Evolu'son Place du Champ de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English : Atelier de création à 4 mains bouteille sensorielle

Come and share a special moment with your child, grandchild, nephew/niece… around a creative workshop.

