Atelier de création avec Supereditions École des Cap-Horniers Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Atelier de création avec Supereditions

École des Cap-Horniers 20 rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

À l’initiative de la commune, Marie de Crécy et Sandra Lanilis proposent un atelier de création artistique inédit ! Le concept ? Venir illustrer une histoire racontée dans votre propre livre.

Le petit + un goûter est offert à tous les participants !

N’oubliez pas d’apporter votre livre préféré.

Plus d’informations enfance@saintbriac.fr ou 02.99.46.26.81 .

École des Cap-Horniers 20 rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 26 81

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English :

L’événement Atelier de création avec Supereditions Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme