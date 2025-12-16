Atelier de création avec Supereditions École des Cap-Horniers Saint-Briac-sur-Mer
Atelier de création avec Supereditions École des Cap-Horniers Saint-Briac-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Atelier de création avec Supereditions
École des Cap-Horniers 20 rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
À l’initiative de la commune, Marie de Crécy et Sandra Lanilis proposent un atelier de création artistique inédit ! Le concept ? Venir illustrer une histoire racontée dans votre propre livre.
Le petit + un goûter est offert à tous les participants !
N’oubliez pas d’apporter votre livre préféré.
Plus d’informations enfance@saintbriac.fr ou 02.99.46.26.81 .
École des Cap-Horniers 20 rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 26 81
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L’événement Atelier de création avec Supereditions Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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