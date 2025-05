Atelier de création brodée technique du piqué-libre – Sombernon, 17 mai 2025 07:00, Sombernon.

Atelier de création brodée technique du piqué-libre 20 Rue Ferdinand Mercusot Sombernon Côte-d'Or

Début : 2025-05-17

fin : 2025-07-26

2025-05-17

Durant ces 3h d’atelier vous découvrirez et pratiquerez la broderie en piqué-libre pour réaliser un tableau, un sac cabas, une broche ou un tote bag. débutant et enfant +10 ans accompagnés acceptés.

Je vous accompagne durant ces 3h, vous offrant mon savoir-faire et mon expérience.

Goûter fait maison offert. 50€ tout compris (matériel et fournitures) . Sur réservation uniquement. 50 EUR.

20 Rue Ferdinand Mercusot

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 42 32

