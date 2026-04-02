Lens

Atelier de création de bijoux Art déco Printemps de l’Art déco

16 place Jean Jaurès Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, nous vous proposons cet atelier pour découvrir l’Art déco en toute simplicité et dans une ambiance conviviale.

Caroline Leroy vient vous présenter ses créations et vous propose de réaliser en fonction de vos goûts et vos envies un bracelet, un collier ou des boucles d’oreille inspirés des formes géométriques de l’Art déco. Un atelier comme on les aime, à vivre entre copines ou en famille l’occasion de se retrouver autour d’une table, d’échanger et de fabriquer un bijou pour son propre plaisir ou pour le plaisir d’offrir. C’est un moment décontracté, pendant lequel Caroline vous aide et vous donne ses conseils.

Offrez-vous ce temps de décompression ludique et repartez avec votre création. .

16 place Jean Jaurès Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 67 66 66 info@tourisme-lens.fr

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English :

As part of the Printemps de l’Art déco (Art Deco Spring Festival), we offer you this workshop to discover Art Deco in a simple, friendly atmosphere.

L’événement Atelier de création de bijoux Art déco Printemps de l’Art déco Lens a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme de Lens-Liévin