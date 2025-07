Atelier de création de bijoux Montluçon

Atelier de création de bijoux Montluçon samedi 23 août 2025.

Atelier de création de bijoux

1 voie Andre Callame Montluçon Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Ateliers de création de bijoux pour enfants et adultes.

Rejoins nous pour un atelier de bijoux où tu pourras découvrir l’art de créer un bijou.

1 voie Andre Callame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 97 42 14 info@bijoux-mini.fr

English :

Jewelry-making workshops for children and adults.

Join us for a jewelry workshop where you can discover the art of creating a piece of jewelry.

German :

Workshops zur Schmuckherstellung für Kinder und Erwachsene.

Mach mit bei einem Schmuckworkshop, bei dem du die Kunst des Schmuckdesigns kennenlernst.

Italiano :

Laboratori di creazione di gioielli per bambini e adulti.

Unitevi a noi in un laboratorio di gioielleria per scoprire l’arte di creare un gioiello.

Espanol :

Talleres de joyería para niños y adultos.

Participe en un taller de joyería en el que podrá descubrir el arte de crear una pieza de joyería.

