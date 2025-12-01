Atelier de création de bougeoir de Noël en fleurs séchées

Abbadiale Maison des arts ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Début : 2025-12-11 18:30:00

fin : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

Kelly, passionnée d’art floral, vous guide pas à pas pour créer votre bougeoir de Noël.

Une base de couronne en paille ou rotin, quelques fleurs séchées, du sapin frais, des pommes de pin, des tranches d’orange et bien d’autres trésors naturels et locaux, une bougie en cire végétale à mettre au centre de cette couronne et vous repartez avec votre propre création, prête à sublimer votre intérieur pendant les fêtes.

-Sur réservation préalable.

-A partir de 10 ans.

-Atelier animé par Kelly (Cueillette coquette). .

+33 6 44 13 47 38 agence.aponia@gmail.com

English :

Floral artist Kelly guides you step by step to create your own Christmas candleholder.

A wreath base in straw or rattan, a few dried flowers, fresh fir, pine cones, orange slices and many other natural and local treasures, a plant wax candle to place in the center of the wreath, and you’ll leave with your own creation, ready to enhance your home for the holidays.

