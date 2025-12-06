Atelier de création de bougies personnalisées & intentionnées à la cire d’abeille Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Atelier de création de bougies personnalisées & intentionnées à la cire d’abeille

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

La bougie est objet dont la fabrication est un rituel qui marque l’entrée dans l’automne et l’hiver … le retour au dedans durant les nuits les plus longues et jours froids.

Réalisé à la cire d’abeille, matière organique vivante, extrait de lumière, issue de l’alchimie merveilleuse entre le monde animal et végétal, la bougie est sans cesse présente dans un rituel, l’ouverture d’une journée, une prière…

Elle rappelle le Feu du cœur et de l’espérance…intentionné une bougie, la créer avec présence et conscience , être dans l’ici et maintenant… préparer des bougies pour Soi ou les offrir est un geste du cœur.

Sur réservation, 6 personnes max. .

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24

English :

The candle is an object whose manufacture is a ritual that marks the entry into autumn and winter? the return indoors during the longest nights and coldest days

German :

Die Kerze ist ein Gegenstand, dessen Herstellung ein Ritual ist, das den Eintritt in den Herbst und Winter markiert ? die Rückkehr nach innen während der längsten Nächte und kalten Tage

Italiano :

La candela è un oggetto la cui fabbricazione è un rituale che segna l’ingresso nell’autunno e nell’inverno, il ritorno in casa durante le notti più lunghe e i giorni più freddi

Espanol :

La vela es un objeto cuya fabricación es un ritual que marca la entrada en el otoño y el invierno… el regreso al interior durante las noches más largas y los días más fríos

