Atelier de création de bracelets en chambre à air Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge
Atelier de création de bracelets en chambre à air Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge dimanche 21 septembre 2025.
Atelier de création de bracelets en chambre à air Dimanche 21 septembre, 14h00 Pôle Culturel Henri Lafitte Nord
gratuit, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Idem+Arts vous propose de confectionner votre bracelet en chambre à air à l’image de votre créativité !
Dimanche 21 septembre – 14h-18h
Cour du pôle culturel Henri Lafitte
En cas de pluie, rendez-vous à la Porte de Mons.
Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France
