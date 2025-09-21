Atelier de création de bracelets en chambre à air Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Atelier de création de bracelets en chambre à air Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge dimanche 21 septembre 2025.

Atelier de création de bracelets en chambre à air Dimanche 21 septembre, 14h00 Pôle Culturel Henri Lafitte Nord

gratuit, sans réservation

Idem+Arts vous propose de confectionner votre bracelet en chambre à air à l’image de votre créativité !

Dimanche 21 septembre – 14h-18h

Cour du pôle culturel Henri Lafitte

En cas de pluie, rendez-vous à la Porte de Mons.

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

