ATELIER DE CREATION DE CARBET TRADITIONNEL Micro-Folie de Saint-Laurent du Maroni (Case 1 – camp de la transportation) Saint-Laurent-du-Maroni

Réservation sur inscription. Places limitées à une classe – cycle 3

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

L’action proposée par la Micro-folie permettra au public scolaire de découvrir une collection d’œuvres suivie d’un atelier de création de carbet traditionnel en palmier bâche. Au travers de cette activité, ils apprendront les techniques de création de cet abri traditionnel amérindien réalisé à partir d’éléments naturels.

Ville de Saint-Laurent du Maroni/ Micro-Folie