Atelier de création de carte sorcières pop-up – Uffholtz, 17 mai 2025 15:00, Uffholtz.

Haut-Rhin

Atelier de création de carte sorcières pop-up 1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

Crée ta carte sorcière pop-up avec Saba Niknam ! Un atelier ludique et créatif pour laisser libre cours à ton imagination et représenter ta propre vision de la sorcière.

Un atelier artistique original avec Saba Niknam pour créer une carte pop-up sur le thème des sorcières. Entre imagination et bricolage, chacun·e pourra donner vie à sa propre vision de ces figures mystérieuses. Une activité ludique et créative à ne pas manquer ! .

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

Create your own pop-up witch card with Saba Niknam! A fun and creative workshop to let your imagination run wild and create your own vision of the witch.

German :

Gestalte deine Pop-up-Hexenkarte mit Saba Niknam! Ein spielerischer und kreativer Workshop, bei dem du deiner Fantasie freien Lauf lassen und deine eigene Vision einer Hexe darstellen kannst.

Italiano :

Crea la tua carta della strega pop-up con Saba Niknam! Un laboratorio divertente e creativo per dare sfogo all’immaginazione e creare la propria visione della strega.

Espanol :

¡Crea tu propia tarjeta de bruja pop-up con Saba Niknam! Un taller divertido y creativo para dejar volar la imaginación y crear tu propia visión de la bruja.

