Atelier de création de cartes de Noël Hudimesnil

Atelier de création de cartes de Noël

Salle des fêtes Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez créer votre carte de Noël avec Darya, artiste à Hudimesnil, à l’occasion du Marché de Noël organisé par l’APE de l’école 1,2,3 Couleurs.

L’atelier est ouvert à tous, petits et grands, toute la journée de 10h à 18h !

Chaque image sera imprimée sur une vraie presse !

La participation est de 4 € et le bénéfice de l’atelier ira à l’APE.

Sans réservation. .

Salle des fêtes Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

