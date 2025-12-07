Atelier de création de cartes de Noël Hudimesnil
Atelier de création de cartes de Noël Hudimesnil dimanche 7 décembre 2025.
Atelier de création de cartes de Noël
Salle des fêtes Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Venez créer votre carte de Noël avec Darya, artiste à Hudimesnil, à l’occasion du Marché de Noël organisé par l’APE de l’école 1,2,3 Couleurs.
L’atelier est ouvert à tous, petits et grands, toute la journée de 10h à 18h !
Chaque image sera imprimée sur une vraie presse !
La participation est de 4 € et le bénéfice de l’atelier ira à l’APE.
Sans réservation. .
Salle des fêtes Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com
English : Atelier de création de cartes de Noël
L’événement Atelier de création de cartes de Noël Hudimesnil a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Granville Terre et Mer