Atelier de création de cartes postales Briare

Atelier de création de cartes postales Briare mardi 15 juillet 2025.

Atelier de création de cartes postales

Quai Mazoyer Briare Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 19:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Le 15 juillet, de 10h à 19h, venez créer vos cartes postales personnalisées en famille devant la Maison du Pont-Canal à Briare ! Atelier créatif ouvert à tous, matériel fourni. Participation 2 € par carte. Une belle façon de repartir avec un souvenir unique de vos vacances !

Le 15 juillet, de 10h à 19h, rendez-vous devant la Maison du Pont-Canal à Briare pour un atelier créatif en plein air avec Marc Sautereau. En famille ou entre amis, venez concevoir vos propres cartes postales à partir de collages, dessins et petits mots. Le matériel est entièrement fourni images, stylos, colle, cartes… il ne vous reste plus qu’à laisser parler votre imagination ! Une belle occasion de partager un moment ludique et artistique tout en repartant avec un souvenir unique de vos vacances à Briare. Atelier accessible à tous, petits et grands, pour une participation de 2 € par carte réalisée. Une animation conviviale à ne pas manquer sur les bords du canal ! 2 .

Quai Mazoyer Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 63 13 30 marcsautereau1@gmail.com

English :

On July 15, from 10am to 7pm, come and create your own personalized postcards with your family in front of the Maison du Pont-Canal in Briare! Creative workshop open to all, materials supplied. Cost: 2? per card. A great way to take home a unique souvenir of your vacation!

German :

Gestalten Sie am 15. Juli von 10 bis 19 Uhr vor dem Maison du Pont-Canal in Briare mit der ganzen Familie Ihre persönlichen Postkarten! Kreativ-Workshop für alle, Material wird gestellt. Teilnahme: 2 ? pro Karte. Eine schöne Art, mit einer einzigartigen Erinnerung an Ihren Urlaub nach Hause zu gehen

Italiano :

Il 15 luglio, dalle 10.00 alle 19.00, venite a creare le vostre cartoline personalizzate con la vostra famiglia davanti alla Maison du Pont-Canal a Briare! Laboratorio creativo aperto a tutti, materiali forniti. Costo: 2? per cartolina. Un ottimo modo per portare a casa un ricordo unico della vostra

Espanol :

El 15 de julio, de 10.00 a 19.00 h, venga a crear en familia sus propias postales personalizadas frente a la Maison du Pont-Canal de Briare Taller creativo abierto a todos, materiales proporcionados. Coste: 2? por postal. Es una buena manera de llevarse a casa un recuerdo único de sus vacaciones

L’événement Atelier de création de cartes postales Briare a été mis à jour le 2025-07-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX