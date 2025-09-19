Atelier de création de cartes pour les enfants Jardin des Romanciers Fontana Rosa Menton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Jardin des Romanciers Fontana Rosa Avenue Blasco Ibanez 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin classé Monument Historique qui propose une promenade aux accents espagnols pleine de charme imaginée par Vicente Blasco Ibanez. Avec son belvédère, ses bancs et pergolas, tout ici rappelle les patios andalous et Valence.

En 1922, Vincente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain, achète au coeur de l’agreste Garavan, une propriété appelée Fontana Rosa. Il y trouve ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. Il créé patiemment en ce jardin un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants.

