Atelier de création de haie sèche Communauté de communes de Sancey Belleherbe Sancey

Communauté de communes de Sancey Belleherbe 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Gratuit

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Atelier thématique autour de la réutilisation des déchets végétaux

Participez à un atelier participatif pour découvrir une technique simple et écologique la haie sèche.

Cet atelier vous initiera à la création de haies sèches à partir de branchages et déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.

Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.

L’atelier se clôturera par un pot. Vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à grignoter à partager. .

Communauté de communes de Sancey Belleherbe 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fschelle@preval.fr

