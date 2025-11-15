Atelier de création de jeux de société Bibliothèque Valeyre Paris

Atelier de création de jeux de société Bibliothèque Valeyre Paris samedi 15 novembre 2025.

Dans le cadre du temps fort consacré en novembre et décembre au jeu en bibliothèque, nous vous proposons un atelier de création de jeux de société. Vous pourrez créer une planche de jeu guidé par le dessinateur et illustrateur Frédéric Tessier. Pour les enfants de 6 à 9 ans.

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Dans le cadre du temps fort « Case départ – Le rendez-vous du jeu en bibliothèque ! », venez créer un jeu de société !

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr