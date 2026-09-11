Atelier de création de kakémonos pour enfants et adultes, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Atelier de création de kakémonos pour enfants et adultes Dimanche 20 septembre, 14h00 La Chapelle de Clairefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez détourner et personnaliser les anciennes bâches des expositions afin d’en faire des kakemonos pour fêter les 10 ans de La Chapelle.

La Chapelle de Clairefontaine 12, impasse de l’Abbaye – 78120 Clairefontaine en Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 94 39 87 https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ La Chapelle est un centre d’art animé par l’association La Chapelle de Clairefontaine, dédié à la diffusion de la culture, qui a ouvert ses portes au public le 10 septembre 2016.

La Chapelle s’inscrit dans le prolongement de la galerie baudoin lebon, fondée par Baudoin Lebon il y a plus de cinquante ans. Depuis sa création, la galerie explore, découvre et défend des artistes contemporains. La Chapelle en constitue aujourd’hui une extension naturelle, offrant un espace plus vaste permettant de conserver, présenter et valoriser les œuvres dans un cadre différent de celui de la galerie parisienne.

Venez détourner et personnaliser les anciennes bâches des expositions afin d’en faire des kakemonos pour fêter les 10 ans de La Chapelle.

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