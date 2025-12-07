Atelier de création de lanternes en upcycling Le Hasard Ludique Paris

Atelier de création de lanternes en upcycling – Célébrons la Fête des Lumières

Créez des lanternes uniques à partir de matériaux recyclés et partagez un moment chaleureux autour de la lumière, de la créativité et du lien collectif ! Aucune expérience n’est requise : seulement l’envie d’imaginer, de transformer et de laisser briller votre inspiration.

À partir de bouteilles en plastique recyclées, de papier et de couleurs, nous donnerons vie à des lanternes originales, symboles d’espoir, de renouveau et de créativité partagée.

Un atelier ouvert à tous les âges, pour réinventer les matériaux du quotidien et créer en communauté.

En Colombie, la Fête des Velitas illumine les rues chaque 7 décembre : les familles allument des bougies pour célébrer la lumière, la foi et le partage. Inspirés par cette tradition, nous vous invitons à vivre ensemble un moment lumineux et convivial.Présence de l’association @believeamerindios, qui accompagnera cette célébration avec son énergie et sa créativité.

Au programme

– Atelier de création de lanternes à partir de matériaux recyclés ♻️

– Atelier animé par Fernando Garcia, artiste visuel diplômé de l’Académie Supérieure des Arts de Bogotá- Moment collectif d’allumage des bougies pour accueillir l’esprit des fêtes ️

Informations pratiques

Le Hasard Ludique – 128 Avenue de Saint-Ouen, Paris 18e

7 décembre 2025

De 18h à 19h (ouverture des portes à 17h45) – ⏱️ Durée : 1 heure

Tous publics – les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un parent ou tuteur légal

Réservation obligatoire

Rejoignez nous pour une soirée où lumière, créativité et partage seront au cœur de la fête.

Célébrons ensemble la Fête des Lumières. Le 7 décembre à 18h au Hasard Ludique, rejoignez-nous pour une soirée lumineuse et conviviale.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 18h00 à 19h00

payant

La participation à l’atelier se fait uniquement sur réservation. Les places étant limitées, pensez à réserver la vôtre dès maintenant via Eventbrite.

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

