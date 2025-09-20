Atelier de création de maquettes L’agora médiathèque-musée de Rethel Rethel

Atelier de création de maquettes L’agora médiathèque-musée de Rethel Rethel samedi 20 septembre 2025.

Atelier de création de maquettes Samedi 20 septembre, 10h00 L’agora médiathèque-musée de Rethel Ardennes

Réservé aux adhérents. Six créneaux d’atelier de 45 minutes, animés par Le Monde Miniature de Nicoland, sont prévus de 10h à 16h. À partir de 4 ans, la présence d’un adulte est obligatoire. L’inscription est obligatoire pour participer aux animations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Architecte en herbe, cet atelier est fait pour toi !

Découvre la ville de Rethel et son patrimoine architectural à travers un atelier de création de maquettes. Viens construire la maquette d’un bâtiment emblématique de la ville de Rethel, selon ton choix.

L’agora médiathèque-musée de Rethel Rond point de l’Octroi, 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est 03 24 72 74 85 https://www.paysrethelois.fr/fr/l-agora-mediatheque-musee-1.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/jep-ateliers-maquette-agora »}] Dans un cadre convivial et lumineux, la médiathèque est bien plus qu’un lieu de lecture. La Communauté de communes a souhaité offrir aux habitants de son territoire un véritable espace culturel, où sont régulièrement proposées des actions de médiation autour du livre et de la lecture, des rencontres avec des écrivains, des expositions… Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le monde miniature de Nico