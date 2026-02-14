Atelier de création de pop-up avec Bérénice PRIMOT, plasticienne Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier de création de pop-up avec Bérénice PRIMOT, plasticienne

Rue Fouquet de la Varenne Château CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Festival des créations en famille

Le papier est à l’honneur ! Composez en compagnie des intervenantes Bérénice PRIMOT et Julia ALIMASSI une création individuelle en pop-up et participez à la réalisation d’une immense guirlande collective en papier.

Pour s’imprégner de la thématique, la médiatrice vous présentera les liens historiques entre le château et la fabrication du papier. Un temps de convivialité clôt l’après-midi.

Le travail collectif sera présenté lors de la 10ème Fête du livre et du papier le dimanche 2 août 2026.

Places limitées, sur inscription.

Tarifs 3€, réduit 1,50€ (pour les enfants et les adultes). .

Rue Fouquet de la Varenne Château CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00

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English :

Festival of family creations

L’événement Atelier de création de pop-up avec Bérénice PRIMOT, plasticienne Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons