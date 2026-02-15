Atelier de création de sculptures en papier avec Véronique Hermouet Civaux
Atelier de création de sculptures en papier avec Véronique Hermouet Civaux jeudi 19 février 2026.
Atelier de création de sculptures en papier avec Véronique Hermouet
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19 2026-04-16
Atelier avec Véronique HERMOUET, designer papier.
Vous allez créer une fleur en papier.
Sur inscription.
A partir de 10 ans, ados et adultes. .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
