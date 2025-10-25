Atelier de création de T-shirt brodés avec Nina Jayasuriya à la Galerie du 19M le19m Paris

Au programme

Pour cet atelier, les participants sélectionneront des typographies, pictogrammes, symboles ou figures issus de l’imaginaire globalisé (statues, cartoons, logos, emojis, monuments…), qu’ils assembleront et fixeront sur leur T-shirt à l’aide d’une presse.

Dans un second temps, chacun sera invité à s’approprier les gestes de la broderie afin d’enrichir sa création d’éléments d’ornementation tels que des perles et des strass.

Les participants repartiront avec leur T-shirt personnalisé.

À propos de Nina Jayasuriya

Nina Jayasuriya est née en 1996 à Paris. Elle vit et travaille entre Paris et le Sri Lanka.

La pratique artistique de Nina Jayasuriya explore les usages du quotidien, la sacralité et les héritages personnels dans une élaboration continue de récits intimes et de mythologies domestiques. À travers des installations mêlant céramique, textile, objets détournés et matériaux récupérés, elle compose des environnements sensibles où se rejouent des tensions entre profane et sacré, tradition et mutation, soin et chaos.

Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2023 avec les félicitations du jury, elle reçoit le Prix Sisley en 2024. Elle a récemment exposé dans plusieurs expositions collectives, dont Temps Z à la galerie Mennour (Paris, 2024), Ailleurs est ce rêve proche (…) au Magasin CNAC (Grenoble, 2023), et Autohistorias au Palais des Beaux-Arts (Paris, 2023).

Nina Jayasuriya pendant son atelier ; Crédits : © le19M – Silina Syan

Atelier avec Nina Jayasuriya ; Crédits : © le19M – Silina Syan

Atelier avec Nina Jayasuriya ; Crédits : © le19M – Silina Syan

Atelier avec Nina Jayasuriya ; Crédits : © le19M – Silina Syan

Préparer votre visite Nous vous invitons à vous munir de votre T-shirt à personnaliser. Les sessions d’ateliers ont lieu les samedis 25 octobre, 1er novembre et 15 novembre, à 14h et 16h30. L’exposition « Trouver son monde » est présentée à la Galerie du 19M jusqu’au 14 décembre.

En écho à son œuvre « No Jealous One & Only Colours » réalisée avec la Maison d’art Paloma pour l’exposition « Trouver son monde » à la Galerie du 19M, l’artiste Nina Jayasuriya invite, dans cet atelier, à s’initier à l’ennoblissement textile, en ornant des T-shirts chinés par la fixation d’images et par la découverte de la broderie.

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h30 à 18h30

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

Le samedi 01 novembre 2025

de 16h30 à 18h30

Le samedi 01 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 16h30 à 18h30

Le samedi 25 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

Atelier de 2h

29€ sur réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

https://www.le19m.com/ https://www.facebook.com/Le19M/ https://www.facebook.com/Le19M/