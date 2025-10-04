Atelier de création d’un dessin en relief Bibliothèque municipale Babouillec La Brillaudière

Atelier de création d’un dessin en relief Bibliothèque municipale Babouillec La Brillaudière samedi 4 octobre 2025.

Atelier de création d’un dessin en relief Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Babouillec Loire-Atlantique

Atelier gratuit, sur inscription, nombre de place limité (15 enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:30

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:30

Atelier « Création d’un dessin en relief », pour enfants.

Cet atelier de création sensorielle est destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Mettre en correspondance 2 sens permet aux enfants de mieux explorer, comprendre et mémoriser les expériences.

Atelier animé par Pénélope, illustratrice et autrice.

Formée à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués à Paris, Pénélope est autrice-illustratrice engagée. Son travail porte sur l’inclusion, en particulier autour de la surdité et de la cécité. Elle crée des livres en langue des signes et en lecture tactile, à caresser du bout des doigts, en lien avec l’Institut National de Jeunes Sourds, et mène ateliers, spectacles et expositions à travers la France pour sensibiliser tous les publics.

Son univers artistique mêle imaginaire et poésie.

Elle collabore avec plusieurs éditeurs jeunesse, dont Les Grandes Personnes, Bayard, Seuil Jeunesse et Gallimard Giboulées.

Bibliothèque municipale Babouillec La Haye-Fouassière La Brillaudière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 87 10 https://bibliotheque.la-haye-fouassiere.fr/ https://www.ffacebook.com/communeLHF [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 54 87 10 »}] Dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale Babouillec, samedi 4 octobre 2025, au 1 rue du Fief de l’Isle, des animations seront proposées.

À partir de 14h :

Un atelier de création de dessin en relief, pour les enfants de 5 à 10 ans, animé par Pénélope, illustratrice et autrice. Inscription auprès de la bibliothèque à partir de 16/09, à :

bibliothèque@la-haye-fouassiere.fr

(dans la limite des places disponibles : une dizaine d’enfants).

Atelier « Création d’un dessin en relief », pour enfants.

© Ministère de la Culture – Ville de La Haye-Fouassière