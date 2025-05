Atelier de création d’un diorama – Brienne-le-Château, 17 mai 2025 14:30, Brienne-le-Château.

Aube

Atelier de création d’un diorama 2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre de la thématique « Le Papier dans tous ses états », le PopL@b vous invite à plonger dans l’univers délicat et poétique du diorama en papier. Grâce à notre découpeuse vinyle, apprenez à concevoir et assembler des scènes en volume à partir de simples feuilles de papier !

Cet atelier allie créativité manuelle et technologie de fabrication numérique vous serez accompagné dans la conception de vos motifs, leur découpe précise, et la mise en scène de votre diorama en jouant sur les ombres, la profondeur et les textures.

A partir de 8 ans. .

2 rue de Loménie

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 02 61 mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

