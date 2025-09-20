Atelier de création en autonomie Louvre-Lens Lens

Atelier de création en autonomie 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Immergez-vous dans l’univers fascinant de l’architecture gothique en réalisant un collage imaginaire, fait d’éléments architecturaux médiévaux, assemblés de manière poétique.

Techniques : découpage, collage, mise en couleur

Pour tous

Enfants accompagnés d’un adulte

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Durée moyenne de l’atelier : 30 min

Rendez-vous à la médiathèque. En accès libre, dans la limite des places disponibles. Un temps d’attente est possible en cas d’affluence.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino