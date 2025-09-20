Atelier de création en famille : « À la découverte des fresques cachées du musée » Musée des beaux-arts Nice

Atelier de création en famille : « À la découverte des fresques cachées du musée » Musée des beaux-arts Nice samedi 20 septembre 2025.

Atelier de création en famille : « À la découverte des fresques cachées du musée » Samedi 20 septembre, 15h00 Musée des beaux-arts Alpes-Maritimes

Gratuit, sur réservation via l’adresse julie.valladier@ville-nice.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Remontez dans le temps, à la recherche des décors anciens du musée et imaginez puis réalisez votre propre décor à l’aquarelle.

Durée de la visite : 1h30. À partir de 7 ans. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés des parents.

Musée des beaux-arts 33 avenue des Baumettes, 06000 Nice, France Nice 06000 Les Baumettes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492152828 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-des-beaux-arts [{« type »: « email », « value »: « julie.valladier@ville-nice.fr »}] Le musée présente en permanence l’art sacré du XVe siècle (retable de Sainte Marguerite d’Antioche de Louis Bréa, la Crucifixion du Christ de Bronzino), les oeuvres flamandes du XVIIe siècle : Allégories de la Terre et de la Mer de Jan Brueghel de Velours. Le XVIIIe siècle est illustré par Fragonard, Natoire et la dynastie Van Loo en France, Batoni et Cozza en Italie et Xu Yang pour les arts d’extrême-orient. Les collections néoclassiques du XIXe siècle (Landon, Paulin-Guérin), orientalistes (Dinet, Trouillebert, Merson, Tanoux), les portraits réalistes et mondains (Bastien-Lepage, Bashkirsteff, Cabanel, Benjamin-Constant, Besnard) et enfin les sculptures de Carpeaux et Rodin se déploient dans leur diversité. Enfin, le XXe siècle augure avec le romantique Jules Chéret et le symboliste révélé après sa mort, Gustav-Adolf Mossa, puis les œuvres impressionnistes (Boudin, Valloton, Guillaumin), et post-impressionnistes (Bonnard, Vuillard, Lebasque) et enfin les Fauves (Seyssaud, D’Espagnat, Camoin, Marquet, Van Dongen) jusqu’aux œuvres de Raoul Dufy et des Modernes (Picasso, Marinot).

Remontez dans le temps, à la recherche des décors anciens du musée et imaginez puis réalisez votre propre décor à l’aquarelle.

© Ville de Nice