Atelier de création éphémère Terre en main La place du village Manoir de Genas Bourg-lès-Valence

Atelier de création éphémère Terre en main La place du village

Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 35 EUR

Date :

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-12-12

Un atelier pour créer entre ami.es, en famille une réalisation éphémère en argile sur le thème de la place du village fontaine, banc, marronnier, terrasse… Que s’y passe-t-il ?

Manoir de Genas 181, route de Genas Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

A workshop for friends and family to create an ephemeral creation in clay on the theme of the village square: fountain, bench, chestnut tree, terrace… What happens there?

German :

Ein Workshop, um mit Freunden oder der Familie ein vergängliches Werk aus Ton zum Thema Dorfplatz zu schaffen: Brunnen, Bank, Kastanienbaum, Terrasse… Was passiert dort?

Italiano :

Un laboratorio per amici e familiari per creare un’opera effimera in argilla sul tema della piazza del paese: una fontana, una panchina, un castagno, una terrazza… Cosa succede lì?

Espanol :

Un taller para amigos y familiares para crear una obra efímera en arcilla sobre el tema de la plaza del pueblo: una fuente, un banco, un castaño, una terraza… ¿Qué ocurre allí?

