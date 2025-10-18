Atelier de création et de loisirs Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien
Atelier de création et de loisirs Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien samedi 18 octobre 2025.
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Un samedi par mois, de 9h30 à 11h30, la médiathèque accueille les enfants à partir de 5 ans pour un atelier créatif plein de découvertes.
À chaque séance, une nouvelle technique est proposée, et chacun repart avec sa propre réalisation fabriquée sur place.
Thème de la prochaine séance Automne (Feutrine et bois) .
Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr
