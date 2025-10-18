Atelier de création et de loisirs Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Un samedi par mois, de 9h30 à 11h30, la médiathèque accueille les enfants à partir de 5 ans pour un atelier créatif plein de découvertes.

À chaque séance, une nouvelle technique est proposée, et chacun repart avec sa propre réalisation fabriquée sur place.

Thème de la prochaine séance Automne (Feutrine et bois) .

