Atelier de création libre autour des contes Médiathèque de Villeréal Villeréal

Atelier de création libre autour des contes

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

A l’occasion du Printemps des poètes, Marie et Dominique de l’association Contes en chemin vous accueillent pour un atelier de création libre rêver, imaginer, conter, écrire, dessiner, coller… laisser pousser des histoires comme des herbes folles.

Sans réservation. .

A l’occasion du Printemps des poètes, Marie et Dominique de l’association Contes en chemin vous accueillent pour un atelier de création libre rêver, imaginer, conter, écrire, dessiner, coller… laisser pousser des histoires comme des herbes folles.

Entrez dans l’atelier comme on franchit un passage enchanté, et repartez avec une trace, un éclat, une histoire qui n’existait pas encore….

Sans réservation. .

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reseautheque@ccbastides47.com

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English : Atelier de création libre autour des contes

For Printemps des poètes, Marie and Dominique from Contes en chemin welcome you to a free creative workshop: dream, imagine, tell, write, draw, glue… let stories grow like wild grass.

No reservation required.

L’événement Atelier de création libre autour des contes Villeréal a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Coeur de Bastides