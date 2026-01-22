Atelier de création musicale Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Atelier de création musicale Biblio’fil

Bruits de monstres Donne vie et voix aux monstres de Marjolaine Leray à l’aide des instruments, boites à rythmes et machineries musicales de Benjamin Durand.

À partir de 12 ans.

À partir de 12 ans.

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Bruits de monstres: Give life and voice to Marjolaine Leray’s monsters, using Benjamin Durand’s instruments, rhythm boxes and musical machinery.

