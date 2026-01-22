Atelier de création musicale Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Atelier de création musicale Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
Bruits de monstres Donne vie et voix aux monstres de Marjolaine Leray à l’aide des instruments, boites à rythmes et machineries musicales de Benjamin Durand.
À partir de 12 ans.
Gratuit, sur inscription par téléphone ou en ligne. .
+33 2 40 83 22 30
English :
Bruits de monstres: Give life and voice to Marjolaine Leray’s monsters, using Benjamin Durand’s instruments, rhythm boxes and musical machinery.
