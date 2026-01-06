Atelier de création musicale sur tablette Médiathèque intercommunale Montélimar

Atelier de création musicale sur tablette

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Découvre la création musicale sur iPad et compose ton propre morceau, pas besoin de savoir jouer d’un instrument, seule ton imagination suffit.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Discover music creation on iPad and compose your own piece. You don’t need to know how to play an instrument, just your imagination.

