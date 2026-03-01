Atelier de création numérique À votre image Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Atelier de création numérique À votre image

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 15h. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-11 15:00:00

2026-03-11

Atelier de création numérique A votre image dans le cadre du dispositif mis en place par la Bibliothèque Départementale Nous, sorcière et sauvage animé par Aude Lazarelli pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans à la Médiathèque.

À la fois photographe et modèle, réalisez un portrait de famille créatif, avec ou sans filtre.



L’objectif c’est d’exprimer votre personnalité.



Choisissez et incrustez des images inspirantes, des éléments qui vous permettent d’exprimer votre côté sauvage .



En vous initiant à la retouche photo, vous découvrirez les outils numériques gratuits pour révéler tout le pouvoir de l’image exprimer la réalité mieux que des mots ou au contraire, la transformer, voire la travestir ?



Entre art de la mise en scène et retouche d’image, l’activité alimente un moment de mise en commun autour des identités exprimées dans ces portraits de famille.



En fin de séance, nous décrypterons une série de publicités, pour comprendre comment et pourquoi la thématique du sauvage infuse bon nombre de nos contenus commerciaux.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque au 04 90 73 30 51. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Digital creation workshop A votre image as part of the Nous, sorcière et sauvage program set up by the Bibliothèque Départementale, led by Aude Lazarelli for adults and children aged 6 and over at the Médiathèque.

