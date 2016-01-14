Atelier de création théâtrale à destination des femmes Maison de la Conversation Paris

Venez participer à la création collective et joyeuse de la comédie musicale « À la préfecture ! ».

Vous laisserez libre cours à votre imagination et improviserez pour créer, toutes ensemble, une pièce de théâtre originale.

Au fil des séances, nous jouerons, chanterons et danserons dans une dynamique conviviale et créative.

Dates

2 dates par mois

Horaires

14h à 16h

Tarif

Gratuit

Animation

Aurélie Barrin avec la collaboration de Claudette Dupraz

Comment venir ?

Maison de la Conversation

12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Le vendredi 26 juin 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 22 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 17 avril 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 03 avril 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 27 mars 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 20 mars 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 20 février 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 13 février 2026

de 14h00 à 16h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

