Atelier de création végétale pour les fêtes de Noël MAKE ICI MORVAN Lormes

Atelier de création végétale pour les fêtes de Noël

MAKE ICI MORVAN 15 Rue des Moulins Lormes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 09:30:00

fin : 2025-12-11 16:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Fabrice Doux, créateur et scénographe, a développé son activité en France et à l’international dans le domaine de la décoration événementielle. Son parcours professionnel, riche et évolutif, lui a permis d’acquérir une solide expérience dans l’ensemble des métiers liés à l’événementiel construction, décoration, travail des végétaux et art floral.

Ses créations se distinguent par l’utilisation de végétaux naturels et de matériaux simples et accessibles, transformés avec inventivité pour donner vie à des univers uniques, poétiques et chaleureux.

Déroulé de l’atelier

L’atelier proposé s’articule autour d’une approche à la fois créative, sensorielle et technique, permettant à chaque participant·e de s’initier aux différentes étapes de la conception d’un décor végétal.

Étapes

Recherche de végétaux dans les gorges de Narvau

Découverte des supports nécessaires à la fabrication

Apprentissage des techniques d’assemblage et de fixation

Réalisation des décors

Créations possibles habillage de sapins de Noël, fabrication de décors thématiques étoiles, supports et ornements de Noël, confection de centres de table, élaboration de décors d’ambiance, décors d’accueil et candélabres de Noël, …

L’atelier sera également adapté aux envies et aux projets personnels de chaque participant·e, qui repartira avec les créations réalisées durant la séance. .

MAKE ICI MORVAN 15 Rue des Moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté anneleen@makeici.org

English : Atelier de création végétale pour les fêtes de Noël

German : Atelier de création végétale pour les fêtes de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier de création végétale pour les fêtes de Noël Lormes a été mis à jour le 2025-11-05 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)