Atelier de création végétale Tiers-lieu Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Un amour de nature
Atelier avec Julie Pinçon, Paysanne Fleuriste.
Atelier végétaux pour tous les âges, dans une ambiance conviviale et poétique.
Trésors des jardins et des cueillettes bienvenus!
Tarif: 10 € par création.
Tisane offerte.
Inscription par mail ou sur le site web. .
Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire benedicta@etik.com
English :
A love of nature
