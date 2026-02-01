Atelier de création végétale Tiers-lieu Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier de création végétale

Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Un amour de nature

Atelier avec Julie Pinçon, Paysanne Fleuriste.

Atelier végétaux pour tous les âges, dans une ambiance conviviale et poétique.

Trésors des jardins et des cueillettes bienvenus!

Tarif: 10 € par création.

Tisane offerte.

Inscription par mail ou sur le site web. .

Tiers-lieu Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire benedicta@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A love of nature

L’événement Atelier de création végétale Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons