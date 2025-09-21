Atelier de créations artistiques – initiation au brutalisme Hôtel de ville Créteil

Atelier de créations artistiques – initiation au brutalisme Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00 Hôtel de ville Val-de-Marne

À partir de 7 ans.

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:20:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:20:00

Vous êtes intrigués par les choux de Créteil, ces immeubles emblématiques du quartier du Palais de Gérard Grandval ? C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ces architectures et de faire vos propres créations.

Pendant un peu plus d’une heure, cet atelier conçu par la Galerie 54 en partenariat avec le Studio Space Play vous permettra de vous initier à l’architecture brutaliste et de créer vos propres immeubles miniatures en plâtre.

Un moment pour les enfants avec leurs parents.

Hôtel de ville Place Salvador-Allende 94000 Créteil Créteil 94000 Front de Lac Val-de-Marne Île-de-France Réalisé entre 1972 et 1974, l'Hôtel de Ville est l'œuvre de l'architecte Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ». Devenu chef-lieu du département du Val-de-Marne, Créteil se dote d'une mairie adaptée au développement de ses services. La première réunion du conseil municipal dans ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. L'Hôtel de Ville se compose de deux éléments : une tour de 11 étages, mesurant 75 m de haut, abritant les principaux services administratifs, et un large cylindre de 4 niveaux destiné à l'accueil du public. La nature du sous-sol (anciennes carrières de sable) ne permettant pas d'édifier des fondations, l'architecte a choisi de construire le bâtiment selon le principe de suspension. La tour repose sur un seul appui central, dont les pieux descendent très profondément dans la terre. Au sommet de la tour, 10 branches en béton portent chacune une suspente métallique à laquelle, à chaque étage, est accrochée l'ossature métallique du plancher en béton.

