Atelier de créations autour de l’ours Médiathèque Mauléon-Licharre

Atelier de créations autour de l’ours

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Dans le cadre de la saison culturelle, vous êtes attendus à la médiathèque de Mauléon.

Vous réaliserez un portrait d’ours en papiers découpés sur le thème de l’ours. Des lectures d’histoires sur ce thème seront également proposées. En partenariat avec le Collectif souletin. Sur inscription. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

