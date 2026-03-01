Atelier de créations sonores Make Ici Morvan Lormes

Atelier de créations sonores

Make Ici Morvan 15 Rue des Moulins Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Initiation à la prise de son, au montage et mixage sonore sur logiciels sons libres de droits. Inscription pour celles et ceux qui le souhaitent. Accés libre ( pour la première intervention) .

Make Ici Morvan 15 Rue des Moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 36 09 56 sophie@makeici.org

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English :

L’événement Atelier de créations sonores Lormes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs