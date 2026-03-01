Atelier de créations sonores Make Ici Morvan Lormes
Atelier de créations sonores Make Ici Morvan Lormes samedi 28 mars 2026.
Atelier de créations sonores
Make Ici Morvan 15 Rue des Moulins Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Initiation à la prise de son, au montage et mixage sonore sur logiciels sons libres de droits. Inscription pour celles et ceux qui le souhaitent. Accés libre ( pour la première intervention) .
Make Ici Morvan 15 Rue des Moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 36 09 56 sophie@makeici.org
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English :
L’événement Atelier de créations sonores Lormes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs