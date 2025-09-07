ATELIER DE CRÉATIVITÉ COLLECTIVE Clamecy

ATELIER DE CRÉATIVITÉ COLLECTIVE

19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07 2025-09-08

ATELIER DE CREATIVITE COLLECTIVE avec la Coopérative des Savoirs Une expérience unique ! Nicole propose un atelier qui voyage dans toute la France. De passage dans la Nièvre, elle vous invite à laisser une trace qui sera publiée dans un livre d’art destiné à mesurer le moral poétique des habitant.es de notre pays. Dans cet atelier, vous serez acteur.rices de cette aventure qui mettra en avant votre potentiel artistique (parfois méconnu !), votre capacité à vous ouvrir à l’inconnu par le jeu et permettra de vous laisser porter par les vents doux de l’inspiration créatrice Au 19 rue des Moulins Gratuit INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 07 69 42 37 04 ou par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 42 37 04 reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

