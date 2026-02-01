Atelier de Créativité Dégustation sensorielle et écriture Cognac Bertrand Réaux sur Trèfle

Atelier de Créativité Dégustation sensorielle et écriture

Cognac Bertrand 12 Les Brissons Réaux sur Trèfle Charente-Maritime

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Une parenthèse épicurienne!

Pour découvrir une autre manière de déguster sans être forcément expert.

Pour poser des mots librement et trouver le plaisir de les assembler.

Pour vivre deux heures de déconnexion dans un lieu inspirant.

.

Cognac Bertrand 12 Les Brissons Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 72 21 07 contact@cognac-bertrand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An epicurean interlude!

To discover a different way of tasting without necessarily being an expert.

To set words free and find the pleasure of putting them together.

A two-hour break in an inspiring setting.

L’événement Atelier de Créativité Dégustation sensorielle et écriture Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge