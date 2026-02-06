Atelier de crochet Place de la Halle Villeréal

Atelier de crochet

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

A l’occasion de la Saint Valentin, la boutique Mode et Loisirs en partenariat avec Croch’Elo vous propose de venir partager un moment convivial autour un atelier créatif lors duquel vous pourrez réaliser un porte clef en forme de cœur.

Sur inscription.

Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 47 77

English : Atelier de crochet

For Valentine’s Day, the Mode et Loisirs boutique, in partnership with Croch’Elo, invites you to share a convivial moment around a creative workshop where you can make a heart-shaped key ring.

Registration required.

