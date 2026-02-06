Atelier de crochet Place de la Halle Villeréal
Atelier de crochet Place de la Halle Villeréal samedi 7 février 2026.
Atelier de crochet
Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
A l’occasion de la Saint Valentin, la boutique Mode et Loisirs en partenariat avec Croch’Elo vous propose de venir partager un moment convivial autour un atelier créatif lors duquel vous pourrez réaliser un porte clef en forme de cœur.
Sur inscription.
Place de la Halle Boutique Mode et Loisirs Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 47 77
English : Atelier de crochet
For Valentine’s Day, the Mode et Loisirs boutique, in partnership with Croch’Elo, invites you to share a convivial moment around a creative workshop where you can make a heart-shaped key ring.
Registration required.
L’événement Atelier de crochet Villeréal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Bastides