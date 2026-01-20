Atelier de croquis de paysage avec Thomas Rouzière Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

L’atelier serait une initiation au dessin de paysage et au croquis de voyage. Thomas Rouzière vous accompagnera dans la représentation d’environnements naturels, propices à l’évasion et évoquant l’aventure. Ensemble, vous traiterez de perspective dans la nature, des détails qui permettent de rendre crédible un paysage et de la manière de suggérer la profondeur par la lumière et la couleur.

Ce sera à la fois une initiation au croquis sur le vif, notamment en extérieur, mais aussi à la composition d’un dessin de paysage.

L’atelier serait une initiation au dessin de paysage et au croquis de voyage. Thomas Rouzière vous accompagnera dans la représentation d’environnements naturels, propices à l’évasion et évoquant l’aventure. Ensemble, vous traiterez de perspective dans la nature, des détails qui permettent de rendre crédible un paysage et de la manière de suggérer la profondeur par la lumière et la couleur.

Ce sera à la fois une initiation au croquis sur le vif, notamment en extérieur, mais aussi à la composition d’un dessin de paysage.

Le samedi 07 mars 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-07T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-07T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-07T10:00:00+02:00_2026-03-07T12:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

