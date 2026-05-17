Berrien

Atelier de cueillette et de distillation au jardin Ooh, Au coeur des sens

Goassalec Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31

Atelier de cueillette et de distillation de roses de Damas une immersion sensorielle et poétique autour de l’alambic, des fleurs, et de leurs précieux parfums.

Retrouvez toutes les informations sur https://ooh-aucoeurdessens.fr/

Uniquement sur inscription (les places sont limitées) au 06 65 42 31 70 .

Goassalec Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 6 65 42 31 70

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English : Atelier de cueillette et de distillation au jardin Ooh, Au coeur des sens

L’événement Atelier de cueillette et de distillation au jardin Ooh, Au coeur des sens Berrien a été mis à jour le 2026-05-14 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ