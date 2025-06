Atelier de cueillette sauvage Orgères-en-Beauce 6 juillet 2025 15:00

Eure-et-Loir

Atelier de cueillette sauvage Place de Beauce Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Explorez les plantes comestibles de Beauce lors d’une balade nature conviviale.

Accompagné·e par Angélique Plédran (Plume de Nature), partez à la découverte des plantes sauvages comestibles autour de Courbehaye. Lors de cette balade commentée, vous apprendrez à reconnaître les espèces locales, leurs usages et leurs saveurs, en toute sécurité. L’atelier se conclura autour d’un goûter végétal, préparé à base de plantes cueillies ou transformées. Une belle occasion de se reconnecter à la nature et d’échanger en toute simplicité. Organisé par la Maison du Tourisme Cœur de Beauce en partenariat avec Plume de Nature. Tout public à partir de 8 ans. Limité à 10 participants. L’adresse exacte sera précisée lors de la réservation. 10 .

Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

