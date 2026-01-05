Atelier de cuisine à l’Hatelier Associations terre-mer Le Port Terrasse panoramique Guilvinec
Le Port Terrasse panoramique L'Hatelier,Haliotika-La Cité de la pêche Guilvinec Finistère
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Avec Florent Gasnier, chef du restaurant GaslieZ à Pont-L’abbé, venez apprendre à cuisiner des produits locaux et de saison lors de cet atelier associations terre/mer .
L’atelier se termine par la dégustation des plats préparés, en compagnie du chef… Un moment convivial et gourmand !
Un minimum de 4 personnes est requis pour l’atelier. Celui-ci sera annulé la veille si ce minimum n’est pas atteint. .
